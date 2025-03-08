شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائي سوبر سيدات اليد بين الأهلي وسموحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

تقام مباراة نهائي السوبر للسيدات لكرة اليد بين الأهلي وسموحة غدا، الأحد، بحضور عدد محدد من الأندية وأعضاء مجلس إدارتي كلا الناديين.

تنطلق المباراة فى التاسعة مساء غدٍ الأحد بصالة حسن مصطفى المغطاة فى 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور مجلس إدارة اتحاد اليد لتسليم الجوائز الخاصة بالبطولة عقب انتهاء المباراة.

فيما يقام سوبر رجال اليد الجمعة المقبل بين الأهلي وسبورتنج علي نفس الصالة في نفس التوقيت.

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي صدارة ترتيب دوري محترفي كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدوري برصيد 33 نقطة.

فيما حل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة ثم سموحة رابعا برصيد 18 نقطة ، يليه البنك الأهلي خامسا برصيد 13 نقطة.

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجاري بلقاءات بين كل من، سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلي وسبورتنج مع البنك الأهلي والزهور مع هليوبوليس.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام بنتيجة 38-3.