شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قنوات أون سبورت الحصول على حقوق نقل مباراتي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا و سيراليون ، المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



موعد المباراتين

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

كما تنقل قناة أون سبورت حصريا مباراة الزمالك و الاهلي المقرر لها 11 مارس ضمن مواجهات الجولة الاولي من المرحلة النهائية للدوري.