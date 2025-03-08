شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يواصل الدفع بـ أشرف بن شرقي فى تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، استمرار الدفع بالمغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى بمباراة الزمالك المقبلة، للاستفادة من انطلاقته المميزة مع المارد الأحمر.

وشارك أشرف بن شرقي بديلا فى مباراتى الزمالك وحرس الحدود، قبل أن يشارك أساسياً فى مباراة طلائع الجيش منذ التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ونجح اللاعب المغربي فى تسجيل هدفين مؤثرين فى المباراتين ليخطف الأنظار وتوج بجائزة رجل المباراة مرتين.

ويفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.