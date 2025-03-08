شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. فاطمة عمر تقدم طريقة عمل ورقة اللحمة والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

فاطمة عمر نجمة رفع الأثقال البارالمبي تقدم طريقة عمل ورقة اللحمة فى الوصفة التالية:

مكونات طريقة عمل ورقة اللحمة

- شرائح لحم.

- 2 حبة بصل، وتقطيعها إلى حلقات.

- 2 حبة بطاطس أو حسب الكمية، وتقطيعها أيضًا إلى حلقات.

- كوب عصير طماطم.

- ملح، وفلفل أسود والبهارات اللازمة حسب الرغبة.

- عصير ليمون.

طريقة عمل ورقة اللحمة

ونوضح طريقة عمل ورقة اللحمة كالتالي:

- تُغسل اللحم جيدًا بالماء قبل طهيها، وتتبيله بالملح والفلفل والبهارات وعصير الليمون.

- ضع في ورق الفويل قطع البصل والبطاطس ثم ضع عليها اللحم وفوقها طبقة من البصل والبطاطس ثم طبقة من اللحم، وأخيرا ضع باقي شرائح الخضراوات.

- ضع ورق الفويل في قالب الفرن مع كوب من الماء.

- ضع ورقة اللحمة على درجة حرارة تصل إلى 180 مئوية، وذلك لمدة تصل إلى 40 دقيقة.

- تفتح الورقة وتدخل الفرن وهذه المرة مع إشعال الشواية، ويمكن تغيير البطاطس ووضع بسلة أو جزر أو كوسة أو غيرها من الأطعمة.