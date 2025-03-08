شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصرية.. اليوم افتتاح دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في السادسة مساء اليوم مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025 باستاد اينالبي بندينة تورين الإيطالية.

ويتضمن حفل الافتتاح الفقرات الرسمية لألعاب الأولمبياد الخاص ، والتي تتضمن استعراض الفرق المشاركة: دخلة الوفود الرياضية إلى الملعب، حيث تم تقديم كل برنامج وممثليها من الرياضيين، ومن بين اللحظات الأبرز التي ينتظرها الجميع دخول الشعلة، التي ستختتم رحلتها بإشعال المرجل، معلنة رسميًا انطلاق دورة الالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص ، فضلا عن فقرات وعروض فنية وثقافية تعكس الثقافة الإيطالية والتراث المحلي لمدينة تورين، بالإضافة إلى عروض موسيقية ورقصات تقليدية.

وتقام المراسم فى أجواء استثنائية، مع عرض مذهل يجمع بين الموسيقى والأضواء والعروض الفنية التي يقدّمها فنانون مشهورون عالميًا. وستحتفي المراسم بقيم الشمولية، والعزيمة، والروح الرياضية. ولا شك أن اللحظة الأكثر ترقبًا ستكون موكب الرياضيين، حيث ستشارك 102 وفدًا يستعدون لبدء تجربة لا تُنسى باسم الشمولية والتنافس.

من جهته حرص المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورافقه الفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي، وطلال الهاشمي رئيس المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الالتقاء بالوفود العربية المشاركة فى الألعاب وزيارتهم أثناء مشاركة الوفود في فعاليات البرنامج الصحي للاعبين والمقام بستاد اينالبي بمدنية تورين الايطالية في عددا من الكشوفات الصحية المختلفة، وأكد عبد الوهاب مشاركة جميع الوفود العربية في فعاليات البرنامج الصحي للاستفادة من الخدمات الكبيرة التي توفرها تلك المبادرة في عددا من التخصصات الطبية المختلفة .

وكانت البعثة المصرية قد وصلت أمس بمرافقة المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري إلى مقر إقامتها بمدينة تورين الإيطالية استعدادا للمشاركة في حفل افتتاح الألعاب، ووجه "محمود" بضرورة المشاركة في البرنامج الصحي للاعبين اليوم ، ومن المقرر أن تنتقل غدا بعد اعلان انطلاق المسابقات بشكل رسميا بحفل الافتتاح الي اماكن المسابقات علي تلال وجبال مدينة سيستريير حيث تنطلق مسابقات الجري علي الثلج ومسابقات التزلج علي الثلج بينما ينتقل منتخب تزلج اختراق الضاحية الي مدينة براغيلاتو حيث مكان اقامة المسابقاتء.

وتستضيف أربع مدن إيطالية مسابقات الالعاب وهي مدينة تورين وتستضيف حفل الافتتاح، برنامج الكشف الصحي، مؤتمر الشباب العالمي، مسابقات الفلوربول، الرقص الرياضي، الجري على الثلج، وحفل الختام ، بينما تستضيف مدينة براغيلاتو مسابقات تزلج اختراق الضاحية ، فضلا عن استضاقة مدينة باردونيكيا مسابقات رياضة الرقص والتزلج على الثلج ، وايضا تستضيف المدينة الرابعة سيستريير مسابقات التزلج علي الثلج والجري علي الثلج .

ويتسابق في المسابقات الرسمية بالالعاب بما يقارب من 1548 لاعبا ولاعبة من 103 دول في 9 رياضات مختلفة، ومن المقرر أن تستمر الالعاب حتي يوم 16 مارس 2025