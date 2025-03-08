شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يلتقى نظيره المالاوى ويهديه درع الاتحاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، فيلتوود هاييا رئيس الاتحاد المالاوي لكرة القدم، صباح اليوم، بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.



وخلال اللقاء، تم بحث العلاقات بين الاتحادين وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة، ومستقبل كرة القدم في القارة الأفريقية قبل أيام على انعقاد الجمعية العمومية التي تشهد انتخابات رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية صباح الأربعاء المقبل فى أحد فنادق الجيزة.



وبعد نهاية اللقاء، حرص أبو ريدة على إهداء الضيف درع الاتحاد المصري لكرة القدم.



جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الثالثة لأحد رؤساء اتحادات الدول الأفريقية لمقر الاتحاد المصري، بعدما سبقه صمويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني في السادس من يناير الماضي، ثم فيصل إسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي في الثالث والعشرين من نفس الشهر.