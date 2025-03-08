الامارات | «مربان» يظفر بسباق رأس الخور في ميدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «مربان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، بلقب سباق «رأس الخور» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1400 متر عشبي، وجرى في الشوط الخامس والرئيس، ضمن الأمسية الـ15 من «كرنفال سباقات دبي» التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل، الجمعة، على مضمار ميدان، ورعت أشواطها الثمانية «عزيزي» بإجمالي 2.2 مليون درهم، نافس على ألقابها 110 من خيرة الخيول المحلية والدولية.

واستهلت الأمسية، بتتويج الجواد «جعفر» لـ «أبوبكر إقدورا» وإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا، بكأس (مزرعة الروية) المخصص للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية ومسافة 1600 متر عشبي، قبل أن تواص الإثارة طريقها نحو الشوط الرئيس «راس الخور» البالغ جوائزه 850 ألف درهم، وعرف من خلالها الفارس راي داوسون، كيفية قيادة الجواد «مربان» البالغ من العمر خمس سنوات، للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى للسباق، قبل الانقضاض على الصدارة في المراحل الأخير، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و21 ثانية و98 جزء من الثانية، بفارق 2.19 طول عن الجواد «مستريوس نايت» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك.