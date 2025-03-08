الامارات | «السوبر الإماراتي المصري» للرجبي في العلمين أغسطس المقبل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الرجبي توقيع اتفاقية مع نظيره المصري لإطلاق كأس السوبر الإماراتي المصري للأندية لفئة 15 لاعباً، وهي البطولة التي سوف تجمع أندية الرجبي في البلدين.

ووفقاً للاتفاقية، ستقام النسخة الأولى من البطولة في مدينة العلمين خلال العام الجاري، على أن تستضيف الإمارات النسخة الثانية العام المقبل.

وجرت مراسم التوقيع في الصالة الملكية التاريخية لاستاد الإسكندرية الرياضي، حيث وقع الاتفاقية أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي محمد سلطان الزعابي، ورئيس الاتحاد المصري حسام صاحب، بحضور رئيس الاتحادين العربي والآسيوي قيس الظالعي، وعضوي الاتحاد الإماراتي سعود عبدالله النعيمي، وفوزية فريدون، إضافة إلى نائب رئيس الاتحاد المصري حسن خالد، وعضو الاتحاد مريم موافي، ورئيس الاتحاد الإفريقي للرجبي هيربرت منساه.

وستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب، وستُلعب مباراة الذهاب في مدينة العلمين خلال أغسطس المقبل.