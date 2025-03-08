شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من مرحلة حسم التتويج بلقب الدوري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مباريات المرحلة الأولى من الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز لقاء القمة المرتقبة الذي يجمع بين الكبيرين الأهلي والزمالك.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنطلق مباريات مجموعة المنافسة على اللقب في الدورى 11 مارس الجاري على مدار أيام، والتى تضم 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود. ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول

ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول يتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول برصيد 42 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وحل نادى الزمالك ثالثا برصيد 32 نقطة، فيما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 30 نقطة. مباريات الثلاثاء 11 مارس

مباريات الثلاثاء 11 مارس الزمالك ضد الأهلي – 9:30 مساءً – استاد القاهرة. حرس الحدود ضد بتروجيت – 9:30 مساءً – استاد حرس الحدود. مباريات الأربعاء 12 مارس

مباريات الأربعاء 12 مارس فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً – استاد حرس الحدود. بيراميدز ضد المصري – 9:30 مساءً – استاد السويس الجديد. القناة الناقلة للدورى المصرى

القناة الناقلة للدورى المصرى تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.



وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.