شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب استعادة 3 أوراق رابحة أمام الأهلى فى القمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو عودة 3 أوراق رابحة في مباراة الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وينتظر بيسيرو عودة محمود جهاد لصفوف الزمالك، خاصة بعد غيابه عن المباريات الماضية بسبب إصابة العضلة الخلفية، ويأمل المدرب في تعافى اللاعب خاصة أنه أحد أهم العناصر والركائز الأساسية في صفوف القلعة البيضاء.

كما يأمل بيسيرو استعادة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق لجاهزيته البدنية بعد غيابه لفترة طويلة عن المباريات، رغم انضمامه لقائمة الفريق في مباراة مودرن سبورت، حتى يكون اللاعب متواجداً في لقاء الأهلى المقرر له الثلاثاء المقبل.

يأتي الدور على محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك، حيث يجهز الجهاز الفني للزمالك اللاعب لمباراة القمة، خاصة أنه غاب عن مباراة إنبى الأخيرة في الدوري بسبب تعرضه للطرد، حيث يعد اللاعب من أهم الأوراق الرابحة في صفوف القلعة البيضاء.

وتنطلق مباريات المرحلة النهائية من الدور الثانى لبطولة الدورى المصرى 11 مارس الجارى، بعد أن تم تقسيم الفرق الى مجموعتين، المجموعة الأولى تنافس على لقب الدورى، والمجموعة الثانية تنافس للهروب من شبح الهبوط.

تضم المجموعة الأولى الاولي 9 فرق تنافس علي لقب الدورى، وهي بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الاهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

تضم المجموعة الثانية والتي تنافس للهروب من شبح الهبوط حيث يهبط فريقين هذا الموسم، وجاءت الفرق التسعة كالتالي زد وطلائع الجيش وسموحه والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن.