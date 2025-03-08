شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة رقمية غريبة بمباريات الأهلي والزمالك فى يوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلى مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، 11 مارس، فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدورى الممتاز (دورى nile).

وشهدت مباريات الأهلي والزمالك التي أقيمت يوم الثلاثاء منذ بداية التسعينيات مفارقة رقمية مثيرة، حيث خاض الفريقان 9 مواجهات فى هذا اليوم، جاءت نتائجها بشكل متطابق في كل مرة وفق نمط غير معتاد!

بدأت هذه السلسلة العجيبة فى نصف نهائي كأس مصر أغسطس 1991، بينما كان آخرها في يونيو 2024، ما يعكس تكرارًا رقميًا فريدًا عبر العقود.

تفاصيل المواجهات الـ9 كالتالي:

الأهلي فاز فى 5 مباريات، والمثير أن جميع انتصاراته جاءت بنفس النتيجة (2-0)!

الزمالك انتصر في مباراتين فقط، والغريب أن كلا الفوزين جاءا بنفس النتيجة (1-0)!

التعادل حدث مرتين فقط، وفى المرتين كان تعادلاً سلبيًا (0-0)!

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة من المنافسات وشهدت تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة يليه الأهلى بـ39 نقطة ثم يأتى الزمالك ثالثاً برصيد 32 نقطة.

وتتنافس الفرق في المرحلة الثانية والمقسمة لمجموعتين، الأولى تضم 9 أندية تنافس على اللقب، وهى بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلى وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود ، بينما تضم المجموعة الثانية التى تنافس على الهروب من شبح الهبوط ، كلاً من: زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندرى والجونة وغزل المحلة والإسماعيلى وإنبى ومودرن.

ويهبط فريقان لدوري المحترفين بنهاية الموسم الجاري، في المقابل سيصعد 3 فرق ليصبح العدد 19 في الموسم المقبل، ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء يوم 12 أبريل المقبل.