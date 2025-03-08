شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. عبد الحليم علي هداف الزمالك التاريخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك".. شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود، بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

عبد الحليم على

يعد عبد الحليم على الهداف التاريخى للزمالك، أحد أبرز المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية عامة والزملكاوية خاصة، هو الهداف الأول للقلعة البيضاء.

بدأ عبد الحليم علي مسيرته الكروية من نادى الشرقية للدخان والتي شهدت تألقه، ثم انتقل إلى الزمالك، لينجح فى تسجيل 138 هدفا مع الفريق الأبيض من أصل 339 مباراة لعبها.

ويمتلك العديد من الإنجازات مع الزمالك ومنتخب مصر، وكان ضمن تشكيل المنتخب المصرى الحائز على كأس أمم أفريقيا 2006 التى أقيمت فى القاهرة، واشتهر بالرقم 24 مع الزمالك، لقبته الجماهير بالعندليب نسبة للمطرب عبد الحليم حافظ الشهير بلقب (العندليب الأسمر).

وسجل عبد الحليم على 83 هدفا للزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز وأحرز 16 هدفا فى بطولة كأس مصر وأحرز 26 هدفا فى بطولات أفريقيا للأندية وسجل 13 هدفا فى البطولات العربية، ولعب عندليب الزملكاوية 43 مباراة دولية مع منتخب مصر أحرز خلالها 10 أهداف، وعُرف عنه التزامه الأخلاقى وتدينه الشديد وأنه لاعب غير مثير للمشاكل.

وفاز عندليب الكرة مع منتخب مصر العسكرى ببطولة كأس العالم العسكرية مرتين أعوام 2001 و 2004، كما يعد عبد الحليم على الهداف الأول فى تاريخ نادى الزمالك وفاز بلقب هداف الدورى المصرى الممتاز موسم 2003/2004 برصيد 21 هدفاً، كما يعد هداف القلعة البيضاء أفريقيا برصيد 26 هدفا، محرزا 12 بطولة بواقع 3 بطولات الدورى المصرى الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين كأس السوبر المصرى وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2000 وبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002 وكأس السوبر الأفريقى عام 2003 والبطولة العربية للأندية عام 2003 وكأس السوبر المصرى - السعودى عام 2003.

وأعلن اعتزاله كرة القدم فى 27 يونيو 2009 رافضاً قبول عرض من عفت السادات رئيس الاتحاد السكندرى وقتها لضمه حفاظاً على تاريخه مع القلعة البيضاء وفضل العمل بالتدريب.