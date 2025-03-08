شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يبدأ استكشاف الطلائع بحثاً عن أول فوز مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ تامر مصطفى ، المدير الفنى الجديد للنادى الاسماعيلى ، رحلة استكشاف فريق طلائع الجيش بمشاهدة مبارياته فى المرحلة الأولى من الدوري، بعد توليه المسئولية الفنية للدراويش خلفاً لعماد سليمان ؛ وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة عبد الحميد بسيونى بحثاً عن أول فوز مع الدراويش.

واستقر مجلس الإسماعيلى على الاكتفاء بالفترة التى قادها عماد سليمان للفريق وإسناد المهمة لتامر مصطفى لقيادة الدراويش فى مباريات الهروب من الهبوط بعدما أنهى الدراويش الدور الأول فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد التعادل مع زد بهدفين لمثلهما فى آخر الجولات.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، في الجولة الأولى من الدور الثاني للمسابقة.

ويدخل الإسماعيلي الدور الثاني من بطولة الدوري المصري محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.