شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة الحكام لمواجهة غضب وبيانات الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعات منتظمة مع الحكام تبدأ اليوم، السبت؛ لمناقشة الإيجابيات، وتصحيح الأخطاء، وتحسين الأداء بشكل عام، وأكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن عملية تطوير أداء الحكام قد انطلقت بالفعل، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة تهدف إلى تحسين المنظومة التحكيمية وانه تم البدأ بالفعل فى متابعة الحكام وتحليل أدائهم بدقة، إلى جانب تقييم وتحسين تقنية الفيديو لضمان كفاءتها".

وقال أوسكار رويز، "هذه المرحلة تتطلب الكثير من العمل والالتزام، ولدينا استراتيجية شاملة بدأنا تنفيذها منذ اللحظة الأولى، وسنرى نتائجها قريبًا على أرض الواقع".

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن هناك برنامجًا خاصًا لمراقبة الحكام ميدانيًا خلال المباريات، حيث يتم تحليل تحركاتهم، تفاعلهم مع المواقف، وقدرتهم على اتخاذ القرارات تحت الضغط. وأكد أن المتابعة من المدرجات توفر رؤية أوضح مقارنة بالمشاهدة التليفزيونية، وسيتم تطبيق هذه المتابعة خلال الأسابيع المقبلة على جميع المباريات.

وفي ختام تصريحاته، وجه رويز رسالة إلى وسائل الإعلام، مؤكدًا على احترامه وتقديره لدورها في توعية الجماهير، داعيًا الجميع لدعم الحكام المصريين ومساندتهم لتحقيق مستوى تحكيمي متميز، مشددًا على أن الحكام يمتلكون إمكانات كبيرة تؤهلهم للتطور السريع.