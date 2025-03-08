محمود جهاد يخضع لفحص طبي جديد فى الزمالك لتحديد موقفه من مواجهة الأهلى

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يخضع محمود جهاد لاعب الزمالك لفحص طبى جديد لتحديد موقفه من مباراة القمة أمام الأهلى ، بعد إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها ومنعته من التواجد فى مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبى موقف جهاد من التواجد فى قائمة الزمالك التى تستعد لمواجهة الأهلى فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن اللاعب من العناصر والركائز المهمة فى صفوف الفريق.

ويرغب البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الزمالك، فى الاطمئنان على حالة محمود جهاد وبرنامجه التأهيلي، خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية التى ينوى الاعتماد عليها فى صفوف القلعة البيضاء ومن أبرز الصفقات الشتوية التى نالت إعجابه فى الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.