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معلومة رياضية.. الملاكمة تعمل على زيادة قدرة تحمل العضلات

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معلومة رياضية.. الملاكمة تعمل على زيادة قدرة تحمل العضلات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 08 مارس 2025 10:00 ص

عالم ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي للألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف على فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة الملاكمة التي تمارس في الأندية على نطاق واسع.

الملاكمة لها فوائد مهمة، منها تقليل مستوى الإجهاد، وتخفيف التوتر والتخلص من الغضب والإحباط عن طريق تسديد الركلات بصورة منتظمة.

فوائد لعبة الملاكمة

1- تساعد الملاكمة على حرق 500 وحدة حرارية.

2- بناء عظام وأربطة قوية .

3- ضخ الدم فى جميع أجزاء الجسم .

4- زيادة قدرة تحمل العضلات .

5- تخفيف التوتر .

6- زيادة الثقة بالنفس .

7- مرونة القلب .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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