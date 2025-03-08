شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُطمئن كولر بشأن مستقبله قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

حرص مسئولو النادي الأهلي على التحدث مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ووكيل أعماله لامبرتي دينو، لوضع حد للشائعات والأنباء المُثيرة التي ترددت خلال الأيام الماضية حول تفكير إدارة النادي في إقالة المدير الفني قبل بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الصيف المقبل بأمريكا.

وأكدت إدارة الأهلي للمدرب السويسري أنه مُستمر فى منصبه ولا مساس به قبل كأس العالم للأندية التي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 نادياً، طالما أن النتائج جيدة، خاصة أنه عقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وشددت الإدارة الحمراء على أنها لا تُفكّر فى إقالة كولر، بل تعمل جاهدة على توفير كل سُبل الدعم والمساندة من أجل تحقيق أهداف وطموحات الجماهير الأهلاوية. وكشفت إدارة الأهلي للمدير الفني أنها تثق في قدراته وإمكانياته الفنية، وإن كانت لديها بعض التحفّظات تتعلق بعدة أمور فنية يتم التحدث معه بشأنها من وقت لآخر.

من ناحية أخرى، يفتتح الأهلي مشواره في الدور الثاني من الدوري بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك في قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.