شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تتأهل لنهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، إلى الدور النهائي ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وفازت أمينة عرفي في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 12-10, 11-2.

وخسرت سلمى هاني ضمن منافسات ذات الدور، أمام اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 12-10, 6-11, 11-5.

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبات فى منافسات السيدات من مصر وهن، أمينة عرفى، روان العربى، هنا معتز، نور هيكل، وسلمى هانى، بينما يشارك لاعب واحد فقط فى منافسات الرجال وهو يحيى النوسانى.