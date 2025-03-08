شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخشى مفاجآت المقاولون العرب اليوم في دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، فريق المقاولون العرب في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

تأهل فريق بيراميدز لهذا الدور بعد الفوز على المنصورة بثلاثية نظيفة، فيما تأهل المقاولون العرب بصعوبة بعد الفوز على بتروجت 4 / 3 بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى.

ويخشى الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، مفاجآت كأس مصر عندما يواجه المقاولون العرب الذى ينافس في دورى المحترفين هذا الموسم، لذلك طالب لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد من أجل خطف بطاقة العبور للدور المقبل ومواصلة التقدم في البطولة للدفاع عن لقبه الذى حصده الموسم الماضى.

في المقابل، يأمل محمد مكى المدير الفني لفريق المقاولون العرب، في مواصلة رحلة الفريق في كأس مصر، وتحقيق المفاجأة وإقصاء حامل اللقب، وطالب لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم أمام مرمى بيراميدز من أجل خطف بطاقة الصعود لدور الثمانية.

وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

جدير بالذكر أن بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.