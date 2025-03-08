شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة مباراة مودرن سبورت استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

طالب جوزيه بيسيرو ، المدير الفنى لفريق الزمالك، اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة مودرن سبورت وأقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، من أجل التركيز فى مباراة الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فى سياق مختلف، ضمت مجموعة المنافسة علي اللقب 9 أندية وهى كل من بيراميدز، الأهلى، الزمالك، المصرى، البنك الأهلى، سيراميكا، فاركو، بتروجت وحرس الحدود.

وتتنافس 9 أندية على البقاء فى الدورى هذا الموسم والتواجد فى الموسم المقبل بعد نهاية المرحلة الأولى اليوم الأربعاء، وهى كل من زد، طلائع الجيش، سموحة، الاتحاد السكندرى، غزل المحلة، الجونة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

ويضم الدورى المصرى 18 فريقا هذا الموسم هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.