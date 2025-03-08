شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد لمواجهة مودرن سبورت فى مجموعة الهبوط بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق سموحة الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الأولي من منافسات مجموعة الهبوط في المرحلة الثانية من دوري نايل.

ويستعيد الفريق جهود عدد من لاعبيه الذين غابوا عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وهم حسين تيمور وشريف رضا واحمد خالد بن قسو واسلام جابر ومحمد رجب وأدهم أحمد وربيعه ومحمد زيكا وصامويل أمادى.



من ناحيته، اجتمع المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على الاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي ولاعبي الفريق، مؤكدا على ثقته الكاملة في قدرات الجهاز الفني واللاعبين، ومشددًا على ضرورة تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقع الفريق في الدوري.



وقدم رئيس سموحة دعمه الكامل لأحمد سامي، مثمنًا الجهود المبذولة من أجل تطوير الفريق وتحقيق النجاح في المباريات القادمة، موضحا أن إدارة سموحة ستظل دائمًا داعمة لجميع الأنشطة الرياضية بالنادي.



من جانبه، أعرب أحمد سامي عن شكره وامتنانه لرئيس النادي على دعمه المستمر، مؤكدًا أن الفريق جاهز تمامًا للمباراة وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد جماهير سموحة.