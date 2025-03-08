شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه فاركو اليوم في دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، مع فريق فاركو على استاد المحلة، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

تأهل فريق غزل المحلة لدور الـ16 بعد الفوز على فريق سبورتنج بهدف نظيف، فيما حقق فاركو فوزا كبيرا على فريق الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يسعى القبرصى بابا فاسيليو مدرب فريق غزل المحلة، إلى مواصلة نتائجه الجيدة مع الفريق منذ توليه، والوصول إلى دور الثمانية، وحذر لاعبيه من خطورة مهاجمى فاركو وطالبهم بتضييق المساحات أمامهم، كما طالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم أمام المرمى.

في المقابل، طالب أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد من أجل العودة ببطاقة التأهل من استاد المحلة، محذرا من الهجمات المرتدة للمحلة وخاصة مهاجمه بن حمودة.

وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

جدير بالذكر أن بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.