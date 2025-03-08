شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر أوسكار.. كل ما تريد معرفته عن اختبار "YO- YO تيست" للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن اجراء اختبار "YO- YO تيست" لحكام الساحة الذين لديهم رخصة الـVAR" مساء

اليوم السبت بالمركز القومي للمنتخبات على هامش دعوة الإفطار التي دعا إليها أوسكار، ونكشف في التقرير التالي ما هو اختبار "YO- YO تيست" وكيفية

إجراؤه وفائدته للحكام؟

اختبار اللياقة البدنية Yo-Yo للحكام

اختبار Yo-Yo هو أحد الاختبارات المستخدمة لقياس قدرة التحمل الهوائي واللاهوائي للحكام، ويُستخدم على نطاق واسع من قبل الفيفا (FIFA) لاختبار

جاهزية الحكام البدنية. يعتمد هذا الاختبار على الركض المتقطع لمسافات قصيرة بزمن محدد مع فترات راحة قصيرة، مما يحاكي المجهود البدني الذي يبذله

الحكام خلال المباريات ويتم ذلك من خلال 23 مستوى اقرهم الـ"فيفا" لكن اليوم ستكتفى اللجنة بـ18 مستوى فقط في الاختبار.





اولا - التجهيزات المطلوبة- ملعب مسطح (يفضل ملعب كرة قدم أو مضمار جري)- أقماع لتحديد المسافات - جهاز صوتي أو تطبيق لتشغيل صوت الاختبار

(ملف صوتي يحتوي على إشارات صوتية لبدء الركض والتوقف) ساعة توقيت - مسافة 40 مترًا مقسمة كالتالى- 2 × 20 متر (ذهاب وإياب).

5- أمتار إضافية للتوقف والاستراحة.

فوائد اختبار Yo-Yo تيست للحكام

1- يقيس قدرة التحمل الهوائي (القدرة على الاستمرار في النشاط البدني لفترات طويلة).

2- يحاكي متطلبات المباريات الحقيقية حيث يقوم الحكم بالركض المتقطع خلال المباراة.

3- يساعد في تقييم اللياقة البدنية العامة للحكام وتحديد مدى استعدادهم لإدارة المباريات.

4- يساهم في تحسين سرعة الاستجابة والقدرة على التعافي بين فترات الجري السريع.

آلية تنفيذ الاختبار

1 - يبدأ الحكام بالركض 20 مترًا عند سماع الإشارة الصوتية ، عند الوصول إلى الخط المحدد، يعودون بسرعة خلال الوقت المحدد قبل أن تصدر الإشارة

الصوتية التالية بعد كل جولة ذهاب وإياب (40 مترًا)، هناك فترة راحة قصيرة (10 ثوانٍ تقريبًا) في منطقة الاستراحة (5 أمتار).

تتسارع وتيرة الاختبار تدريجيًا، ويُطلب من الحكام الحفاظ على سرعتهم للوصول إلى الخط في الوقت المحدد.





معايير النجاح والفشل في اختبار Yo-Yo للحكام

يستمر الحكم في الاختبار حتى يفشل في الوصول إلى الخط مرتين متتاليتين في الوقت المحدد، مما يعني انتهاء الاختبار بالنسبة له ويتم إيقافه عن

الاستمرارويعتبرالحكم فشل في الاختبار.

يتم تحديد المستوى الأدنى المقبول للحكام وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أو الاتحادات المحلية حيث أن الـ"فيفا" اقر 23 مستوى للاختبار .

الحكام الدوليون مطالبون بتحقيق مستوى أعلى من اللياقة مقارنةً بالحكام المحليين.

موقف الحكام الذين يفشلوا في الاستمرار في الاختبار يرجع للجنة هل سيتم الاستبعاد من المباريات لفترة لحين اجراء الاختبار مرة أخرى ولا سيتم اعتبار

الاختبار تدريب بدنى للحكام هنا الـ"فيفا" ترك الحرية في هذا للاتحادات الاهلية.





الصوتية المتقطعة لـ"YO- YO تيست

