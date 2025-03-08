بطولة زملكاوية.. الأبيض يخطف السوبر الأفريقي من الأهلى بهدف "منصور"

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

فى 16 يناير 1994 توج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بهدف أحرزه أيمن منصور، فى المباراة التى أٌقيمت بجنوب أفريقيا، وتحديداً فى جوهانسبرج، وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء.

أيمن منصور صوب صاروخاً على يسار أحمد شوبير حارس الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها، وفاز الزمالك بالسوبر الأفريقى الأول فى تاريخه، وكان بطولة خاصة لأنها جاءت على حساب الأهلى وفى وقت قاتل، فاستحقت أن تكتب فى التاريخ.

وبهذا الفوز أصبح الزمالك أول نادٍ مصرى يتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقية فى إنجاز تاريخى ساهم فيه الراحل محمود الجوهرى نجم الأهلى الأسبق الذى كان مديراً فنياً للقلعة البيضاء فى ذلك التوقيت، وكان الجهاز الفنى للزمالك مكونا من الراحل محمود الجوهرى ومعه: محمود سعد مدربا عاما وعبدالرحيم محمد مدربا مساعد وأحمد سليمان مدرباً لحراس مرمى، وقاد المباراة تحكيميا: الجنوب إفريقى باتروس ماتابيلا .

وتسلم هشام يكن كابتن الزمالك كأس السوبر ليعود بها إلى القاهرة واحتفل لاعبو وجماهير الزمالك بالفوز الكبير فى فندق الإقامة بجوهانسبرج، وعندما نزل فريق الزمالك مطار القاهرة وجد الجماهير المصرية فى انتظاره بالطبل والدفوف ما شجع الجوهرى ليقول لمحمود سعد المدرب العام، "سأفعل اليوم مثل جمال عبد الناصر، سأركب سيارة مكشوفة من المطار وأطوف بها كل شوارع القاهرة".