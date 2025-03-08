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الامارات | كاديلاك تنضم إلى فورمولا 1

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وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | كاديلاك تنضم إلى فورمولا 1 1/2
  • الامارات | كاديلاك تنضم إلى فورمولا 1 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات والاتحاد الدولي للسيارات في بيان مشترك الموافقة على انضمام كاديلاك المدعوم من جنرال موتورز للمسابقة في 2026 ليصبح الفريق رقم 11.

وقال البيان إن القرار جاء بعد اكتمال التقييمات والفنية والتجارية اللازمة.

وقال الرئيس التنفيذي للمسابقة، ستيفانو دومينيكالي: «كما قلنا في نوفمبر، كان التزام (جنرال موتورز) بتقديم فريق كاديلاك للمسابقة علامة مهمة وإيجابية على تطور رياضتنا».

وأضاف: «أريد أن أشكر (جنرال موتورز) و(تي دابليو جي موتورسبورتس) على مشاركتهما البناءة على مدار أشهر، وأتطلع للترحيب بالفريق في المسابقة بدءاً من 2026، فيما سيكون عاماً مثيراً آخر لـ(فورمولا 1)».

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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