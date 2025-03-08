شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المُرتقبة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الأولى من منافسات المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز (دوري nile )، وفاز الأهلي على طلائع الجيش الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

ومنح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبى الفريق راحة من التدريبات يومي الخميس والجمعة بمران تأهيلي للاعبين المُصابين خضعوا له عصر الخميس، ضمن برنامج تأهيلهم للتعافي من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ، كما شارك في المران بعض البدلاء الذين لم يشاركون أمام طلائع الجيش.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 جمعهم من نفس عدد المباريات.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الإسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.