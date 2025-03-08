شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك فى مرحلة حسم لقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

السبت، 08 مارس 2025 03:30 ص

تنطلق مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصرى يوم 11 مارس الجاري، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة لمباريات الدور الثانى من دوري نايل 2024-2025.

ويخوض الزمالك عدة مباريات على مدار الجولات التسع للمرحلة النهائية من البطولة، والتى جاءت كالتالى ..

الثلاثاء 11 مارس الزمالك مع الأهلى التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة في الجولة الأولى

الاحد 13 إبريل الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساء بإستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الثانية

الخميس 1 مايو الزمالك والمصرى في السابعة مساء بإستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة

الاثنين 5 مايو الزمالك والبنك الاهلى في السبعة مساء بإستاد القاهرة الدولى بالجولة الرابعة

الجمعة 9 مايو الزمالك وسيراميكا في الرابعة مساء بإستاد المقاولون العرب بالجولة الخامسة

الثلاثاء 13 مايو الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء بإستاد القاهرة الدولى بالجولة السادسة

السبت 24 مايو الزمالك وبتروجت باستاد الكلية الحربية بالجولة الثامنة على ان يحدد الموعد لاحقا

الأحد 1 يونيو الزمالك وفاركو بإستاد القاهرة الدولى بالجولة التاسعة على ان يحدد الموعد لاحقا.

