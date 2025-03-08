شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: سنقاتل من أجل إعادة الإسماعيلي وتدريبه شرف لأى مدرب والان مع تفاصيل الخبر

عبر تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي الجديد عن بالغ سعادته بتولي تلك المهمة ، مشيرا إلى أن النادي الإسماعيلي كبير بجماهيره.

وقاد مدرب الإسماعيلي الجديد مران الفريق لأول مرة، ضمن برنامج الاستعداد للقاء طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي: تولي تدريب النادي الإسماعيلي شرف كبير يتمناه أي مدرب".

وأتم تصريحاته: "سنقاتل من أجل إعادة مسيرة النتائج الإيجابية ،جماهير الإسماعيلي هي الشيء الأهم سنبذل قصارى الجهد بغرض إسعادهم".