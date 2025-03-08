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تامر مصطفى: سنقاتل من أجل إعادة الإسماعيلي وتدريبه شرف لأى مدرب

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تامر مصطفى: سنقاتل من أجل إعادة الإسماعيلي وتدريبه شرف لأى مدرب

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور -لبنى عبد الله

السبت، 08 مارس 2025 02:32 ص

عبر تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي الجديد عن بالغ سعادته بتولي تلك المهمة ، مشيرا إلى أن النادي الإسماعيلي كبير بجماهيره.

وقاد مدرب الإسماعيلي الجديد مران الفريق لأول مرة، ضمن برنامج الاستعداد للقاء طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي: تولي تدريب النادي الإسماعيلي شرف كبير يتمناه أي مدرب".

وأتم تصريحاته: "سنقاتل من أجل إعادة مسيرة النتائج الإيجابية ،جماهير الإسماعيلي هي الشيء الأهم سنبذل قصارى الجهد بغرض إسعادهم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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