شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. إمام عاشور وأفشة يقودان الأهلي للتتويج بكأس مصر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 8 مارس 2024 ، توّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، وأدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، سجل إمام عاشور وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

الأهلي بدأ بتشكيل ضم كلاً من: مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، عمرو السولية، وإمام عاشور وبيرسي تاو، وحسين الشحات، وكريم نيدفيد، ومحمود كهربا.

فيما بدأ الزمالك بالتشكيل التالى: محمد عواد ، أحمد فتوح ، حمزة المثلوثي ، حسام عبد المجيد ، عمر جابر ، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، ناصر منسي، وأحمد مصطفى "زيزو".

ويعد النادي الأهلي الأكثر فوزاً بلقب كأس مصر بواقع 39 مرة، ثم نادي الزمالك بـ28 مرة.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024).



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربع ميداليات برونزية فى بطولة كأس العالم للأندية.