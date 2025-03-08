شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وجها لوجه أمام الزمالك ى نهائي سوبر رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 08 مارس 2025 02:20 ص
يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره الزمالك في العاشرة و النصف مساء اليوم السبت في إطار نهائي كأس السوبر المصري للموسم المحلي 2023-2024 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .
تأهل الأهلي إلي النهائي بالفوز علي نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 ، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا .
أستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة علي اقامة مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 بحضور جماهيري .
وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.
وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.
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