شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد حكم مباراة الزمالك بكاس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس تقديم شكوى رسمية إلى الإتحاد المصرى لكرة القدم ولجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك عبدالعزيز السيد التى أقيمت مساء أمس من عمر بطولة كأس مصر.

يأتى شكوى مودرن سبورت عقب تجاهل عبد العزيز السيد الأخطاء التحكيمية التى ارتكبها لاعبو الزمالك أثناء سير اللقاء وعدم احتساب أكثر من ركلة جزاء صحيحة للفريق وطرد احد لاعبو الفريق الأبيض بداعي التهور.

وكان حجز الزمالك تذكرة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ16.



‎وافتتح التسجيل للفريق الأبيض نبيل عماد "دونجا" في الدقيقة "5" قبل أن يتعادل معتز زدام لمودرن سبورت في الدقيقة 52 وسجل شيكابالا هدف الفوز للأبيض في الدقيقة "106"،وضرب الأبيض موعداً مع سموحة في ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 14 مارس الجاري.



