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الامارات | «أنكورا لامار» و«بنسالي» يخوضان نهائي «تحدي الحبتور للبولو» اليوم

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي فريقا «أنكورا لامار» و«بنسالي» اليوم، في المباراة النهائية لكأس تحدي الحبتور للبولو التي تقام على ملاعب الحبتور للبولو والفروسية، بعد نجاحهما في تجاوز منافسات الدور نصف النهائي أول من أمس.

وحقق «بنسالي» الفوز على فريق «الباشا» بنتيجة 7-6، بينما تفوق «أنكورا لامار» على فريق «الحبتور» بنتيجة 7.5-6، ليضرب الفريقان موعداً في المباراة النهائية. وانطلقت البطولة السبت الماضي، بمشاركة خمسة فرق في مستوى هانديكاب 10 جول، وشهدت منافسات قوية بين الفرق المتنافسة.

وتسبق المواجهة الختامية إقامة مباراة كأس الترضية التي ستجمع فرق «الحبتور» و«الباشا» و«بنجاش»، حيث سيلعب كل فريق عدداً محدداً من الأشواط، لتحديد ترتيبها النهائي في البطولة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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