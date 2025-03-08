الامارات | 11 لاعباً يمثلون الإمارات في «الألعاب الشتوية» للأولمبياد الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجهت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي، إلى إيطاليا، أمس، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص (تورين 2025). وتضم البعثة التي يترأسها المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، طلال الهاشمي، 30 شخصاً، منهم 11 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، يتنافسون في أكبر عدد من الرياضات من بين الوفود المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يشاركون في ست رياضات هي: الجري على الثلج، وتزلج اختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي. وتحظى البعثة بدعم كبير من عدد من المؤسسات في الدولة، حيث تم الإعلان عن رعاية مبادلة للبعثة كراع رسمي، وماجد الفطيم كشريك رسمي، إضافة إلى التعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية كشريك داعم.

من جانبه، أكد المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، طلال الهاشمي، أن «هذه المشاركة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتوفير الفرص الرياضية الدولية للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتعزيز وجودهم في المحافل الرياضية العالمية، ما يسهم في رفع مستوى أدائهم وتوسيع آفاق مشاركاتهم، ويعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة داعمة ومشجعة. ونحن نقف جميعاً خلف لاعبينا، وقيادتنا الرشيدة تؤمن بهم وتدعمهم. وأؤكد اعتزازي الكبير بالجهد الذي بذلوه خلال استعداداتهم، سواء في التدريبات أو في المعسكرين التدريبيين اللذين أقيما تمهيداً لمشاركتهم في (تورين 2025)».

وبحسب بيان صحافي، فقد تم اختيار اللاعبين المشاركين في الألعاب التي تقام من 8 إلى 15 مارس الجاري، من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة، كنادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، ونادي خورفكان لذوي الإعاقة، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.