الامارات | سلامة الخاطري.. بطلة التنس المتوجة بميدالية ذهبية في الدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت لاعبة منتخب أصحاب الهمم ونجمة تنس الريشة سابقاً، سلامة الخاطري، تأكيد موهبتها في رياضات عدة، بحصولها الشهر الماضي على ميداليتها الذهبية الأولى في بطولة آسيا للدراجات التي أقيمت في تايلاند، وبالتحديد في منافسات الطريق (42 كيلومتراً)، وهي الميدالية القارية الثانية لها بعد تتويجها في 2024 بذهبية منافسات ضد الساعة (20 كيلومتراً).

وتقدم سلامة الخاطري، نموذجاً استثنائياً للمرأة الرياضية الإماراتية، بجمعها بين التفوق الدراسي والعلمي، والتألق على ساحة رياضة (أصحاب الهمم)، بعد أن تمكنت ابنة الـ24 ربيعاً وخريجة علوم الكيمياء في الجامعة البريطانية، صيف العام الماضي، من استكمال دراستها العليا في نيوزيلندا في العلوم البحرية، في فترة استطاعت خلالها التفوق في رياضتها الجديدة (الدراجات الهوائية).

وقالت الخاطري لـ«الإمارات اليوم»: «بداياتي مع تنس الريشة كانت عن طريق المدرسة، إذ تابعتني إحدى المدربات واكتشفت موهبتي الرياضية، ووجهتني إلى رياضة تنس الريشة الطائرة، التي بدأت ممارستها، قبل أن اتجه إلى نادي دبي لأصحاب الهمم، لممارستها بشكل احترافي والانضمام إلى المنتخب الوطني، وحققت أرقاماً ونتائج مميزة خلال مشاركاتي على صعيد بطولات آسيا للشباب، وبطولة فزاع الدولية، في فترة حرصت خلالها على إكمال دراستي خارج الدولة في علوم الكيمياء».

وأضافت: «رغم تصنيف إعاقتي الحركية، كوني مولودة بخلل في الحوض، ولدي قدم أطول من الأخرى، إلى جانب أن لدي قدماً قوتها أفضل من الأخرى، إلا أن شغفي الرياضي دفعني في عام 2023 لتجربة رياضة الدراجات الهوائية، وممارستها بشكل احترافي، ومع الوقت باتت رياضتي الأولى والمفضلة». وأكملت: «شغف رفع علم الإمارات خفاقاً في أكبر المحافل الدولية، كان وراء خوضي تحديات جديدة على صعيد الدراجات الهوائية، وفي عام 2023 حصلت على تصنيف دولي في سباق إيطاليا، ومن ثم التوجه في صيف ذلك العام إلى تايلاند لتسجيل مشاركتي الدولية الأولى مع منتخب دراجات أصحاب الهمم، ورغم مراحل الإعداد التي اقتصرت على ثلاثة أسابيع فقط، نجحت في حصد الميدالية الذهبية الآسيوية الأولى في منافسات سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 20 كيلومتراً».

وأكملت: «فخورة بأن أكون أول فتاة إماراتية في هذا المجال من فئة (أصحاب الهمم) تحقق الإنجاز على صعيد الدرّاجات الهوائية، ولم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق دون الدعم الذي لمسته، سواء من اللجنة البارالمبية الإماراتية، أو من قبل نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي شباب الأهلي للدراجات الهوائية، وجميع المدربين الذين وقفوا خلفي لتحقيق هذه الإنجازات».

واختتمت: «طموحاتي كبيرة في القدرة على دخول عالم البحار باستكمال دراساتي العليا حالياً، إلى جانب القدرة على مواصلة حصد الإنجازات الرياضية على صعيد الدراجات الهوائية، خصوصاً أن بطولات آسيا تمنحني نقاطاً تصنيفية في مسيرتي لبلوغ الهدف الأسمى الذي يبحث عنه أي رياضي، بالوجود في المحافل الأولمبية، وتمثيل الدولة في دورة ألعاب لوس أنجلوس 2028».