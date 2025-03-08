الامارات | المصري عدلي يتوج بلقب «دولية الشارقة للشطرنج» من دون خسارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج الأستاذ الدولي الكبير، المصري أحمد عدلي، بلقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج في نسختها الـ30 التي اختتمت أول من أمس، بمشاركة أكثر 250 لاعباً ولاعبة، ونظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتمكّن عدلي من الحصول على اللقب بعدما جمع 8.5 نقاط من تسع جولات بواقع ثمانية انتصارات وتعادل من دون أي خسارة، فيما جاء في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني، وحجز الدولي اليار شيرلييف من تركمانستان مقعداً بين الكبار ليحتل المركز الثالث برصيد ثماني نقاط أيضاً، مبتعداً عن صاحب المركز الثاني بفارق نقاط كسر التعادل، وجاء رابعاً الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكي فاروق أموناتوف (بطل النسخة الماضية).

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد رصدت جوائز خاصة للاعبين، إذ حصل الدولي الفلسطيني راجي صايل على جائزة أفضل لاعب من المصنفين تحت 2000 نقطة، وحصل الدولي الهندي سري هاري على جائزة أفضل لاعب تحت 1700 نقطة، وحصل السوداني ويس كمال محمد، على جائزة أفضل لاعب تحت 1500 نقطة.

وشهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورئيس اتحاد الشطرنج تريم مطر، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عمران عبدالله النعيمي، وعضو مجلس الإدارة، فيصل الحمادي.