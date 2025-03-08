الامارات | مباريات اليـوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
نوتينغهام - مان سيتي 16:30
ليفربول - ساوثهامتون 19:00
كريستال - إبسويتش تاون 19:00
برايتون - فولهام 19:00
برينتفورد - أستون فيلا 21:30
فالنسيا - بلد الوليد 21:30
برشلونة - أوساسونا 00:00
بارما - تورينو 18:00
ليتشي - ميلان 21:00
إنتر ميلان - مونزا 23:45
الدوري السعودي
الرياض - الأخدود 23:00
التعاون - ضمك 23:00
العروبة - الاتفاق 23:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App