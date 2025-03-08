شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، منافسات نصف نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وكان الثلاثي المصري روان العربي، وسلمى هاني، وأمينة عرفي، تأهلوا إلى هذا الدور، وتلتقي روان العربي مع أمينة عرفي، فيما تواجه سلمى هاني، اليابانية ساتومي واتنبي.

وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي:

فوز روان العربي على سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-6, 11-8.

فوز أمينة عرفي على راشيل أرنولد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 9-11, 11-5.

فوز سلمى هاني على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 7-11, 11-9, 11-5, 11-9.



وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبات فى منافسات السيدات من مصر وهن، أمينة عرفى، روان العربى، هنا معتز، نور هيكل، وسلمى هانى، بينما يشارك لاعب واحد فقط فى منافسات الرجال وهو يحيى النوسانى.