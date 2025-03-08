شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب إيقاف اتحاد اليد لأحمد عادل لاعب الأهلي 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

قام مسئولو اتحاد كرة اليد بإيقاف اللاعب أحمد عادل 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه لما بدر منه في مباراة هليوبوليس السابقة بدوري المحترفين.

وتضمنت المباريات التي يتم إيقافه فيها كالتالي:

الأهلي مع سموحة الجمعة 7 مارس في الدوري.

الأهلي سبورتنج الجمعة 14 مارس في كأس السوبر.

الأهلي مع هليوبوليس الثلاثاء 18 مارس في دور الـ16 كأس مصر.

الأهلي مع طلائع الجيش الجمعة 21 مارس في الدوري.

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره سموحة بنتيجة 35-25 على صعيد تاسع جولات المرحلة النهائية بدوري المحترفين لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025.