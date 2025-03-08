شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تفوز على المصرية للاتصالات 91-64 في دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 91/64 ، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

20/21

45/36

63/52

91/64

وحرص علي حضور المباراة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ومحمد طارق عضو مجلس الإدارة وذلك لدعم وموازرة الجهاز الفني واللاعبين

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره الجزيرة، يوم الاثنين المقبل، على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".