شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية.. 3 ديسمبر أول مجلس لاتحاد الكرة يضم 15 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 3 ديسمبر 1921 تأسس الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم تشكيل أول لجنة لإدارة الاتحاد وضمت جعفر والي باشا رئيسًا وفؤاد أباظة بك وكيلًا ويوسف أفندي محمد سكرتيرًا وإسماعيل أفندي سري أمينًا للصندوق.

كما ضمت اللجنة وقتها 12عضوا وهم عباس حلمي زغلول ومحمد صبحي وإبراهيم علام ونقولا عرقجي وطاهر السرجاني وزكريا عباس ورياض شوقي وعبد الحميد محرم وعلي صادق ومحمد جاهين ومحمد إبراهيم.

وبدأت اللجنة اجتماعاتها بمقر النادي الزراعي بميدان الأوبرا ثم نقل مقر الاتحاد إلى النادي الأهلي لفترة ثم شارع المدابغ فشارع الشواربي إلى أن انتقل إلى مقره الحالى 5 شارع الجبلاية بالجزيرة ، والان بمشروع المنتخبات القومية بالسادس من اكتوبر .