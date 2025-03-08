شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: صلاح مصدق لم يشكو من الإصابة وتغييره وجهة نظر فنية والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن تغيير المغربي صلاح الدين مصدق مدافع الأبيض بين في مباراة مودرن سبورت في دور الـ16 لكأس مصر، وجهة نظر فنية للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن صلاح الدين مصدق لم يتعرض لأي إصابة في لقاء مودرن سبورت بكأس مصر.

وكان الجهاز الفني استبدل صلاح الدين مصدق مع بداية الشوط الثاني لمباراة مودرن سبورت التي أقيمت مساء الأمس.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليلتقي الأبيض مع سموحة في الدور التالي.