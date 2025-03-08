شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: نسعى للفوز على الأهلى وكان الله فى عون اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أيمن عبد العزيز المدرب العام للزمالك عن سعادته بعد الفوز على مودرن سبورت في مباراة دور الـ16 لكأس مصر، والتأهل لدور الثمانية.

وقال المدرب العام في تصريحات عقب المباراة:" منذ أن كنت لاعباً ومباريات الكأس دائماً تكون صعبة، ولاعبو الزمالك أدوا ما عليهم".

وأضاف أيمن عبد العزيز :" طريقة اللعب اختلفت اليوم لوجهة نظر الجهاز الفني، ونعمل على منح الفرصة لكل اللاعبين، كما أن صلاح مصدق سليم وتم استبداله لمنح الفرصة لكل اللاعبين".

وتابع المدرب العام قائلاً:" كان من السهل اتخاذ قرار بتأجيل لقاء مودرن سبورت في الكأس، كي يكون هناك تكافؤ فرص قبل مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري، وكي تكون الفرص متساوية مع المنافس، ومن الطبيعي أن يحصل الزمالك على راحة قبل لقاء القمة أسوة بالأهلي".

وأضاف أيمن عبد العزيز قائلاً:" سنحت لنا في لقاء مودرن سبورت 3 فرص للتسجيل في الشوط الأول ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم".

وتابع قائلاً:" مباراة الأهلي قوية وسنعمل على تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة، وكان الله في عون اللاعبين، لأنه لا يوجد وقت للاستشفاء وهذا قدر لاعبي الزمالك، واللاعبون سيكونون على قدر المسؤولية".

واختتم المدرب العام :" حضور الجماهير يصنع الفارق ووجودهم في المباراة المقبلة أمر مهم بالنسبة للاعبين وللجهاز الفني"

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليلتقي الأبيض مع سموحة في الدور التالي.