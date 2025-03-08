شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى وجهازه الجديد يجتمعون مع لاعبى الإسماعيلى بحضور نصر أبو الحسن والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع تامر مصطفى المدير الفني الجديد لنادى الإسماعيلى، مع لاعبى الدراويش في أول لقاء بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق خلفا لعماد سليمان الذى قدم استقالته بعد نهاية الدور الأول في بطولة الدورى، فى حضور المهندس نصر أبو الحسن وإسلام عادل مدير الكرة.



الإسماعيلى

وكان النادي الإسماعيلي أعلن تعيين تامر مصطفي مديرا فنيا لفريق الكرة. وقرر مجلس الإسماعيلى الاكتفاء بالفترة التى قادها عماد سليمان للفريق وإسناد المهمة لتامر مصطفى لقيادة الدراويش فى مباريات الهروب من الهبوط، بعدما أنهى الدراويش الدور الأول فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد التعادل مع زد بهدفين لمثلهما فى آخر الجولات.



تامر مصطفى مع لاعبى الإسماعيلى

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل، باستاد جهاز الرياضة، في الجولة الأولى من الدور الثاني للمسابقة.

ويدخل الإسماعيلي الدور الثاني من بطولة الدوري المصري محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.