شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يهزم زد بثنائية في دورى الكرة النسائية ودجلة يكتسح مودرن بسداسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بنادى مسار فوزا صعبا على فريق زد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة الثانية ببطولة دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة واصل فريق مسار صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، فيما توقف رصيد زد عند 32 نقطة.

وفى مباريات أخرى، فاز وادى دجلة على مودرن سبورت 6 /2، والبنك الأهلى على المقاولون العرب 3 / 0، الزمالك 2 /0 بيراميدز.

كما حقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق المعادى واليخت، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة الثانية ببطولة دورى الكرة النسائية.

سجلت أهداف الأهلى كل من أشرقت عادل "هدفين" وشارتى روبن من ركلة جزاء، رودينا عبد الرسول، ونادين غازى.

بهذه النتيجة رفع النادى الأهلى رصيده إلى 51 نقطة من الفوز الثانى على التوالي في مرحلة حسم اللقب، بينما تجمد رصيد فريق المعادى واليخت عند 17 نقطة.