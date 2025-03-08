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الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي 87 - 84 في دوري سوبر السلة

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الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي 87 - 84 في دوري سوبر السلة

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري في كرة السلة ، فوزًأ صعبًا على نظيره الأهلى بنتيجة 87 - 84 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة حسن مصطفى، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري السوبر المصرى لكرة السلة رجال، موسم 2024/2025.

وجاءت نتيجة أشواط مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى :

الفترة الأولى:
الاتحاد السكندرى 17 نقطة والأهلى 25 نقطة.

الفترة الثانية:
الاتحاد السكندرى 41 نقطة والأهلى 44 نقطة.

الفترة الثالثة:

الاتحاد السكندرى 58 نقطة والأهلى 70 نقطة.

الفترة الرابعة:
الاتحاد السكندرى 87 نقطة والأهلى 84 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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