شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي 87 - 84 في دوري سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري في كرة السلة ، فوزًأ صعبًا على نظيره الأهلى بنتيجة 87 - 84 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة حسن مصطفى، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري السوبر المصرى لكرة السلة رجال، موسم 2024/2025.
وجاءت نتيجة أشواط مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى :
الفترة الأولى:
الاتحاد السكندرى 17 نقطة والأهلى 25 نقطة.
الفترة الثانية:
الاتحاد السكندرى 41 نقطة والأهلى 44 نقطة.
الفترة الثالثة:
الاتحاد السكندرى 58 نقطة والأهلى 70 نقطة.
الفترة الرابعة:
الاتحاد السكندرى 87 نقطة والأهلى 84 نقطة.
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