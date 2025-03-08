شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة في دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق الزمالك فوزا مهما على فريق بيراميدز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمرحلة الثانية ببطولة دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع نادى الزمالك رصيده على 43 نقطة، فيما بقى فريق بيراميدز عند 19 نقطة.

ويستقبل فريق سيدات الزمالك القابع فى المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فريق بيراميدز صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة، فى

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: نورهان عمرو - سينثيا أونديكشي أكو - ماهيتاب حسني - مها سامي

خط الوسط: سمر محمد - شيماء علي - ياتوندي أتنوكي فاچوبي

خط الهجوم: أبيجيل ساكيوا - أية إبراهيم - كنزي مجدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، جميلة ياسر، ملك زيدان، حنين هشام، رقية مصطفى، نسرينا منصور، فدوى عصام الدين، علياء عطا الله، أمنية عاطف".