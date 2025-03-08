شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم مودرن سبورت 2-1 ويتأهل لمواجهة سموحة فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

حجز الزمالك تذكرة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ16.

وافتتح التسجيل للفريق الأبيض نبيل عماد "دونجا" في الدقيقة "5" قبل أن يتعادل معتز زدام لمودرن سبورت في الدقيقة 52 وسجل شيكابالا هدف الفوز للأبيض في الدقيقة "106"،وضرب الأبيض موعداً مع سموحة في ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 14 مارس الجاري.

وكان الفريقان لجأ إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يسجل شيكابالا الذى حل بديلاً لمحمود "بنتايج" هدف الفوز في الدقيقة 106 من عمر المباراة.

الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

نشاط هجومى مكثف من الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة انتزع فيها المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات وافتتح نبيل عماد "دونجا" لاعب الأبيض هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة مستغلاً خطأ محمد مجدى حارس مودرن سبورت في إخراج الكرة بعيداً عن مرماه.

وأنقذ محمد صبحى حارس الزمالك مرماه من هدف مؤكد بعد تصديه لتسديدة على زعزع لاعب موردن سبورت في الدقيقة 13،وحاول الفريق الأبيض تسجيل الهدف الثانى إلا أن دفاع مودرن سبورت تدخل لإفساد الهجمات.

الشوط الثانى من مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

دفع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك بالثنائى محمد شحاتة ومحمود حمدى الونش بدلاً من مصطفى شلبى وصلاح الدين مصدق لتنشيط الخط الأمامى للفريق الأبيض،بين أجرى عبد الحق بن شيخة تبديل واحد بدخول أرنولد إيبا وخروج على الفيل.

وفى الدقيقة 52 نجح معتز زدام لاعب مودرن سبورت في تسجيل هدف التعادل لفريقه بعد ضربة رأسية قوية سكنت شباك محمد صبحى حارس مرمى الزمالك وفى الدقيقة 53 سدد عبد الله السعيد كرة قوية ولكن بعيدة عن مرمى مودرن سبورت.

تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

بدلاء الزمالك ضد مودرن سبورت

محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.

تشكيل مودرن سبورت ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.

بدلاء مودرن سبورت ضد الزمالك

ريم عماد، أحمد أيمن، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمود شعبان، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا، حسام حسن.

مواجهات الزمالك ضد مودرن سبورت

10 مباريات جمعت الزمالك ومودرن سبورت حيث حقق الفارس الأبيض 7 انتصارات مقابل تعادلين وفوز وحيد لمودرن سبورت، وسجل الزمالك 17 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.