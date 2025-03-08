شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي سوبر رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 08 مارس 2025 12:12 ص
فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 في نصف نهائى كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024 على صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلي النهائي لمواجهة الأهلي .
ومن المقرر أن يقام النهائي اليوم السبت بين الزمالك و الأهلي الذي صعد ايضا علي حساب بتروجت .
أستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة علي اقامة مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 علي مدار يومي 7 و8 مارس الجاري بحضور جماهيري .
وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.
وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.
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