شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي سوبر رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك علي نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 في نصف نهائى كأس السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024 على صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلي النهائي لمواجهة الأهلي .

ومن المقرر أن يقام النهائي اليوم السبت بين الزمالك و الأهلي الذي صعد ايضا علي حساب بتروجت .

أستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة علي اقامة مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 علي مدار يومي 7 و8 مارس الجاري بحضور جماهيري .

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.