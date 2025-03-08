شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعيد التقدم للزمالك بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة 106 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك من تسجيل هدف التقدم لفريقه بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة 106 من عمر الشوط الثانى الاضافى للمباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد القاهرة ضمن دور الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر.

ويخوض الزمالك بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتخطى الزمالك عقبة أبو قير للأسمدة في دور الـ 32 للبطولة بهدفين دون رد سجلهم زيزو ومصطفى شلبى، بينما تخطى مودرن سبورت عقبة فريق الشمس 5-2 في نفس الدور.

وتشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

يذكر أن بيراميدز، توج ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.