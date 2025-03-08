شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود للمشاركة مع الزمالك أمام مودرن سبورت عقب غياب شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك بديلا للمغربى محمود بنتايك في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول الإضافى من عمر المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد القاهرة ضمن دور الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر أمام مودرن سبورت.

وكان آخر مواجهة شارك فيها محمود عبد الرازق شيكابالا أمام مودرن سبورت في بطولة الدورى المصرى الممتاز يوم 23 يناير الماضى وخسر الفريق هذه المواجهة بهدف دون رد أحرزه الكاميرونى جوناثان نجويم.

وغاب شيكابالا عن قائمة الزمالك فى مباريات الجونة، بيراميدز، الإسماعيلى، فاركو، بتروجت، الأهلى، زد وإنبى.